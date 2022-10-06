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Новости 12:12

RT: Владимир Кара-Мурза* стал фигурантом уголовного дела о госизмене

фото ЗакС политика RT: Владимир Кара-Мурза* стал фигурантом уголовного дела о госизмене

Политик Владимир Кара-Мурза* стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, утверждает источник RT.

По информации издания, следствие полагает, что в течение длительного времени он якобы мог оказывать некую "помощь" странам НАТО, которая, как сообщается, была направлена "против безопасности России". За свои услуги Кара-Мурза* якобы получал денежное вознаграждение.

Напомним, что общественный деятель находится в СИЗО в рамках возбуждённого в его отношении дела о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Позже уже на арестованного Кара-Мурзу* завели новое дело: об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Оно связано со сбором средств на конференцию в поддержку политзаключенных.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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