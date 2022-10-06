Депутата МО №78 Быкова представят к госнаграде за участие в СВО

Муниципальный депутат МО "№78" Виктор Быков в сентябре вернулся из Донбасса, где служил командиром минометной группы. Мундепа собираются представить к государственной награде, сообщил депутат Госдумы Сергей Соловьев в своем Telegram-канале.

Соловьев написал, что Быков в составе добровольческого батальона "БАРС-19" успел принять участие в боях в районе села Белогорка и города Рубежное, а также "освобождал от нацистов" Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, несколько раз сталкивался с батальоном "Кракен" под Донецком, где потерял трех товарищей.

Напомним, Быкову 60 лет. Он долгое время работал помощником единоросса Соловьева, но летом 2021 года внезапно покинул "Единую Россию" и получил новый паспорт, став Борисом Вишневским. Вскоре Быков заявился на выборы депутатов Госдумы и Заксобрания по округам, где участвовал один из лидеров "Яблока" Борис Вишневский.

После завершения электоральной кампании муниципал вернул прежние имя и фамилию, а с января стал общественным помощником депутата Госдумы Соловьева, который участвовал в выборах по тому же округу.

Константин Леньков