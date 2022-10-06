В качестве поддержки мобилизованных комтранс разрешит бесплатный проезд их детям

Дети мобилизованных и добровольцев получат право бесплатного проезда в петербургском общественном транспорте, сообщил 6 октября вице-губернатор Кирилл Поляков. По его словам, распоряжение отдано в рамках выполнения поручения губернатора Александра Беглова о мерах поддержки мобилизованных петербуржцев и членов их семей.

"Дал задачу комитету по транспорту обеспечить бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта, а также в метро детям добровольцев и военнослужащих, призванных по частичной мобилизации", - написал Поляков в своем Telegram-канале.

Как уточнил вице-губернатор, правом на бесплатный проезд чиновники намерены наделить детей старше семи лет, учеников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а вместе с ними студентов, ординаторов, аспирантов и адъюнктов, обучающихся очно в вузах Петербурга.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о новых мерах поддержки частично мобилизованных. До этого Беглов говорил о том, что каждому мобилизованному петербуржцу полагается выплата в размере 100 тысяч рублей.