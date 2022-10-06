ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:24

В качестве поддержки мобилизованных комтранс разрешит бесплатный проезд их детям

фото ЗакС политика В качестве поддержки мобилизованных комтранс разрешит бесплатный проезд их детям

Дети мобилизованных и добровольцев получат право бесплатного проезда в петербургском общественном транспорте, сообщил 6 октября вице-губернатор Кирилл Поляков. По его словам, распоряжение отдано в рамках выполнения поручения губернатора Александра Беглова о мерах поддержки мобилизованных петербуржцев и членов их семей.

"Дал задачу комитету по транспорту обеспечить бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта, а также в метро детям добровольцев и военнослужащих, призванных по частичной мобилизации", - написал Поляков в своем Telegram-канале.

Как уточнил вице-губернатор, правом на бесплатный проезд чиновники намерены наделить детей старше семи лет, учеников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а вместе с ними студентов, ординаторов, аспирантов и адъюнктов, обучающихся очно в вузах Петербурга.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о новых мерах поддержки частично мобилизованных. До этого Беглов говорил о том, что каждому мобилизованному петербуржцу полагается выплата в размере 100 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама