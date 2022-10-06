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Новости 20:27

РКН объяснил блокировку сайта "Эха" неоднократным размещением запрещенного контента

фото ЗакС политика РКН объяснил блокировку сайта "Эха" неоднократным размещением запрещенного контента

Сайт нового проекта экс-сотрудников "Эха Москвы" был навсегда заблокирован из-за систематического размещения запрещенного контента, сообщили ТАСС 6 октября в Роскомнадзоре. В качестве основания для этого в РКН назвали требование Генпрокуратуры.

"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры России в соответствии со ст. 15.3-2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента", — цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что на сайте "Эха" систематически публиковались недостоверные, с точки зрения российской власти, сведения о ходе спецоперации на Украине.

Новая медиаплатформа "Эхо", объединившая бывших работников радиостанции "Эхо Москвы", была запущена в понедельник, а уже в четверг стало известно о ее блокировке.


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