Минюст признал Литвина* и Мартыненко** иноагентами

Министерство юстиции вечером 6 октября обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. В соответствующем реестре появились имена координатора движения "Весна" Богдана Литвина* и активиста "Весны" Тимофея Мартыненко**.
Согласно информации на сайте Минюста, ведомство подозревает Литвина* и Мартыненко** в осуществлении политической деятельности на деньги Украины.
В предыдущий раз министерство вносило новые имена в список иноагентов 23 сентября.
*Минюст внес Богдана Литвина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента
**Минюст внес Тимофея Мартыненко в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента