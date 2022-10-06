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Новости 21:24

Минюст признал Литвина* и Мартыненко** иноагентами

фото ЗакС политика Минюст признал Литвина* и Мартыненко** иноагентами

Министерство юстиции вечером 6 октября обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. В соответствующем реестре появились имена координатора движения "Весна" Богдана Литвина* и активиста "Весны" Тимофея Мартыненко**.

Согласно информации на сайте Минюста, ведомство подозревает Литвина* и Мартыненко** в осуществлении политической деятельности на деньги Украины.

В предыдущий раз министерство вносило новые имена в список иноагентов 23 сентября.

*Минюст внес Богдана Литвина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Тимофея Мартыненко в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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