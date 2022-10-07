Пиотровский пообещал разобраться с призывом молодого человека со зрением -19

Житель Петербурга, имеющий гражданство Таджикистана и России, получил повестку в ходе визита в управление по вопросам миграции. При этом молодой человек признан негодным, так как имеет плохое зрение (-19). На руках у него имеются все подтверждающие это документы. О случае рассказал Telegram-канал "Mash на Мойке". На него оперативно отреагировал вице-губернатор Борис Пиотровский, пообещавший провести проверку инцидента.

"Если подтвердится, что молодой человек призван некорректно — организуем возвращение мобилизованного", — поделился Пиотровский в своём Telegram-канале.

Ранее в Петербурге создали Штаб по вопросам проведения частичной мобилизации, куда и направили дело молодого человека. Кроме того, днём ранее в городе открыли общественную приёмную комитета Госдумы по обороне.

Напомним, что Пиотровский сообщал о возвращении домой в Петербург пятнадцати неправомерно мобилизованных граждан.