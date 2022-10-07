Суд ограничил свободу петербуржцу за нецензурную надпись на здании СК

Приморский районный суд огласил приговор по делу о вандализме по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ) в отношении местного жителя, поведала 7 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной разбирательства стала надпись на стене следственного отдела по Приморскому району ГСУ Следственного комитета.

Как сообщается, в августе 2021 года на тот момент 17-летний молодой человек нанес нецензурные надписи на стену здания следственного отдела. Тем самым горожанин якобы выразил "ненависть к отдельной социальной группе, а именно сотрудникам правоохранительных органов", указала судебная пресс-служба.

Молодой человек на предварительном следствии вину не признавал, однако в суде изменил свою позицию и повинился. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на шесть месяцев.

Накануне в Петербурге был вынесен другой приговор по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. Мировой судья судебного участка № 152 назначил год ограничения свободы местному жителю из-за перекрашенных в цвета украинского флага лафетов двух гаубиц у Артиллерийского музея.