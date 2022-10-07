ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:59

Суд ограничил свободу петербуржцу за нецензурную надпись на здании СК

фото ЗакС политика Суд ограничил свободу петербуржцу за нецензурную надпись на здании СК

Приморский районный суд огласил приговор по делу о вандализме по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ) в отношении местного жителя, поведала 7 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной разбирательства стала надпись на стене следственного отдела по Приморскому району ГСУ Следственного комитета.

Как сообщается, в августе 2021 года на тот момент 17-летний молодой человек нанес нецензурные надписи на стену здания следственного отдела. Тем самым горожанин якобы выразил "ненависть к отдельной социальной группе, а именно сотрудникам правоохранительных органов", указала судебная пресс-служба.

Молодой человек на предварительном следствии вину не признавал, однако в суде изменил свою позицию и повинился. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на шесть месяцев.

Накануне в Петербурге был вынесен другой приговор по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. Мировой судья судебного участка № 152 назначил год ограничения свободы местному жителю из-за перекрашенных в цвета украинского флага лафетов двух гаубиц у Артиллерийского музея.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама