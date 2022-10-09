Василеостровский район Петербурга почти завершил план по мобилизации

Руководитель администрации Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин отчитался о почти завершённом плане по частичной мобилизации граждан. Сообщение чиновника приведено на его странице во "ВКонтакте".

Сотрудники райадминистрации оказали содействие местному военкомату и постарались сделать так, чтобы каждое дело изучалось в индивидуальном порядке, "без стрижки под одну гребёнку".

"Мобилизационные мероприятия в Василеостровском районе практически завершены. Отрадно, что василеостровцы проявили сознательность в деле защиты Родины, несколько ценных специалистов пришли добровольцами", — поделился Ильин.

Кроме того, Ильин сообщил, что родные мобилизованных граждан могут рассчитывать на поддержку и помощь по любым вопросам, которые готова оказать райадминистрация в пределах своей компетенции. Среди прочего, "островитянам" обещали помочь с оформлением положенных мобилизованным льгот, в том числе для детей.

В конце недели градоначальник Северной столицы Александр Беглов отменил проведение общегородских новогодних мероприятий в этом году, заявив о готовности направить сэкономленные средства на нужды спецоперации.

Вечером в пятницу Минобороны выступило с заявлением касательно подобных инициатив, заявив об отсутствии необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах ради поддержки военнослужащих.