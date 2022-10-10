Покинувшему Россию петербургскому мундепу Кириллову пришла повестка

Депутата МО "Ульянка" Никиту Кириллова обязали явиться в военкомат к утру 9 октября. Повестку мундеп опубликовал в своем Telegram-канале. Сам Кириллов с 22 сентября находится в Финляндии. Согласно документу из военкомата, ефрейтор Кириллов должен явиться к 9:00 в военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов на Рижском проспекте. В случае неявки ему грозит "установленная законом ответственность".

Ранее Кириллов рассказал ЗАКС.Ру, что решил уехать из страны после объявления президента Владимира Путина о начале частичной мобилизации. Мундеп полагал, что может быть призван в "первую волну" из-за военной службы в Чечне в 2007 году.

Недавно военный комиссариат Центрального района заинтересовался депутатами МО "Владимирский округ". Прямо во время собрания муниципалов в здание совета пришли представители военкомата. Повестку выдали главе округа Денису Тихоненко и депутату Дмитрию Прыткову. Тихоненко в итоге мобилизовывать не стали.

Константин Леньков