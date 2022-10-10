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Новости 10:22

Сеть "Иль де Ботэ" возобновит работу в России

фото ЗакС политика Сеть "Иль де Ботэ" возобновит работу в России

Начиная с 10 октября российская сеть парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ" возобновит свою работу, сообщили "Ведомости". По информации издания, магазины сети откроются на месте торговых точек Sephora.

По информации "Ведомостей", флагманская точка в Москве уже сменила вывеску, ребрендинг остальных магазинов продлится до января 2023 года.

В 2016 году сеть Sephora, принадлежащая французской корпорации LVMH Moët Hennessy, получила полный контроль над российской компанией "Иль де Ботэ", а в 2020 году объявила о ребрендинге. В июле 2022 года стало известно о том, что компания продаст 88 российских магазинов местному генеральному директору и покинет рынок.

Фото: Иль де Ботэ/ "ВКонтакте"


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