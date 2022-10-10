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Новости 10:41

Леноблсуд признал геноцидом оккупацию Ленобласти нацистами

фото ЗакС политика Леноблсуд признал геноцидом оккупацию Ленобласти нацистами

Судья Ленинградского областного суда Наталья Матвеева удовлетворила иск региональной прокуратуры и признала преступления немецких войск и их союзников на территории Ленобласти в 1941-1944 годах военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также проявлением геноцида советского народа. Резолютивная часть была оглашена на заседании 10 октября. 

Суд установил, что в результате вновь выявленных преступлений нацистов пострадали не менее 435 тысяч советских граждан: мирных жителей и военнопленных.

По словам Матвеевой, население Ленобласти уничтожали и вывозили за пределы региона с целью заселить освободившуюся территорию немцами.

Напомним, иск областной прокуратуры о признании действий оккупантов в годы Великой Отечественной войны проявлением геноцида рассматривали меньше месяца. За это время успели допросить историков, краеведов, поисковиков и детей войны, содержавшихся в лагерях и вывезенных на работу в Германию и Литву. Одно заседание прошло в закрытом формате - на нем огласили содержание секретных документов.


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