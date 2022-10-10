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Новости 13:08

"Я попытаюсь это инициировать": Милонов хочет лишить Пугачеву звания народной артистки

фото ЗакС политика "Я попытаюсь это инициировать": Милонов хочет лишить Пугачеву звания народной артистки

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что настал момент лишить звания народной артистки певицу Аллу Пугачеву. По мнению единоросса, она заслужила это публичной критикой военной спецоперации на Украине, которая впервые прозвучала в сентябре.

"Её прошлое было достойно этого звания, а от нынешнего она отказалась сама. Бывшая народная артистка. Я попытаюсь это инициировать. Нужно это официально документально оформить", - гласит последний пост в Telegram-канале политика.

Милонов полагает, что поступок певицы "унизил обычных людей".

В конце сентября СМИ сообщали, что силовики исследуют высказывания Пугачевой на предмет "дискредитации армии" (ст. 20.3.3 КоАП). Несколькими днями ранее Минюст включил ее супруга Максима Галкина* в реестр иностранных агентов

*Минюст внес Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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