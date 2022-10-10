ЗакС 26 октября рассмотрит проект бюджета Петербурга на 2023 год

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга назначил дату обсуждения бюджета города на пленарном заседании парламента 26 октября, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Глава БФК и депутат от "Единой России" Михаил Барышников отметил, что за шесть дней до этого комитеты и комиссии ЗакСа должны предоставить свои заключения на проект закона.

Также до рассмотрения документа о бюджете на пленарном заседании планируется провести публичные слушания. Барышников предложил организовать их в заочной форме с 10:00 часов 20 октября до 17:00 часов 22 октября. Депутаты эту идею поддержали.

Ранее 10 октября проект закона о бюджете на 2023 год на флешке глава комитета по финансам Светлана Енилина передала спикеру ЗакСа Александру Бельскому. Об основных особенностях документа — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова