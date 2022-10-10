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Новости 15:31

Владимир Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела

фото ЗакС политика Владимир Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела

Российского политика и публициста Владимира Кара-Мурзу*, с апреля находящегося в СИЗО, удостоили премии Вацлава Гавела. Награду присуждают за большой вклад в правозащитную деятельность. О победе россиянина объявили на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ПАСЕ. Размер премии составил 60 тысяч евро.

"Абсолютно заслуженная награда", - прокомментировал событие депутат петербургского парламента Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Годом ранее премия Гавела досталась белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой.

Напомним, что Кара-Мурзу* арестовали по обвинению в распостранении фейков про армию (207.3 УК), по которому ему грозит до десяти лет заключения. На прошлой неделе стало известно, что Кара-Мурза* стал фигурантом еще одного уголовного дела - о государственной измене.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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