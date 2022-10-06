ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:51

ТАСС: Обвинение Кара-Мурзы* в госизмене связано с публичной критикой российской власти

фото ЗакС политика ТАСС: Обвинение Кара-Мурзы* в госизмене связано с публичной критикой российской власти

Предъявленное оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе* обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ) связано с его публичной критикой российских властей, сообщило 6 октября ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

Как заявил агентству Прохоров, его подзащитному предъявлены обвинения по трем эпизодам, связанным с публичными выступлениями в Вашингтоне, Лиссабоне и Хельсинки, в ходе которых Кара-Мурза* якобы давал оценку представителям российской власти. "Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика", — выразил уверенность Прохоров.

Днем в четверг появились известия о том, что против Кара-Мурзы* возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Политика подозревают в оказании некой не бесплатной "помощи" странам НАТО.

В настоящее время политик находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также против него заведено уголовное дело об участии в организации, признанной нежелательной в России (ч. 1 ст. 284.1 УК).

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама