ТАСС: Обвинение Кара-Мурзы* в госизмене связано с публичной критикой российской власти

Предъявленное оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе* обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ) связано с его публичной критикой российских властей, сообщило 6 октября ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

Как заявил агентству Прохоров, его подзащитному предъявлены обвинения по трем эпизодам, связанным с публичными выступлениями в Вашингтоне, Лиссабоне и Хельсинки, в ходе которых Кара-Мурза* якобы давал оценку представителям российской власти. "Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика", — выразил уверенность Прохоров.

Днем в четверг появились известия о том, что против Кара-Мурзы* возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Политика подозревают в оказании некой не бесплатной "помощи" странам НАТО.

В настоящее время политик находится в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также против него заведено уголовное дело об участии в организации, признанной нежелательной в России (ч. 1 ст. 284.1 УК).

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы*