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Новости 17:18

Mash: Задержан подозреваемый в поджоге административного здания под Гатчиной

фото ЗакС политика Mash: Задержан подозреваемый в поджоге административного здания под Гатчиной

Силовики задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге администрации Сяськелевского поселения в Гатчинском районе Ленобласти, передает медиапроект "Mash на Мойке". Инцидент имел место в конце сентября на фоне серии поджогов военкоматов, происходивших по всей стране. Дело возбудили по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК), задержанный признал вину.

По данным следствия, в ходе вечеринки с друзьями, один из которых был призван в армию в рамках частичной мобилизации, подозреваемый кинул в окно административного здания несколько "коктейлей Молотова". Один из кабинетов полностью выгорел, а ущерб от действий злоумышленника оценивают в один миллион рублей.


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