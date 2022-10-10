Mash: Задержан подозреваемый в поджоге административного здания под Гатчиной

Силовики задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге администрации Сяськелевского поселения в Гатчинском районе Ленобласти, передает медиапроект "Mash на Мойке". Инцидент имел место в конце сентября на фоне серии поджогов военкоматов, происходивших по всей стране. Дело возбудили по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК), задержанный признал вину.

По данным следствия, в ходе вечеринки с друзьями, один из которых был призван в армию в рамках частичной мобилизации, подозреваемый кинул в окно административного здания несколько "коктейлей Молотова". Один из кабинетов полностью выгорел, а ущерб от действий злоумышленника оценивают в один миллион рублей.