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Новости 11:27

Эсеры ЗакСа призывают Смольный ввести мораторий на расширение зоны платной парковки

фото ЗакС политика Эсеры ЗакСа призывают Смольный ввести мораторий на расширение зоны платной парковки

Депутаты петербургского Заксобрания от фракции "Справедливая Россия – За правду" Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков обратились к курирующему сферу транспорта вице-губернатору Кириллу Полякову с просьбой наложить мораторий на расширение зоны платной парковки в центре города на срок до 1 января 2025 года.

Призыв парламентарии аргументируют тем, что в течение последних нескольких лет петербуржцы вынуждены испытывать падение доходов: сначала роль сыграла пандемия COVID-19, после влияние оказали санкции и, наконец, свою "лепту" внесла частичная мобилизация граждан. Всё это сопровождалось инфляцией и повсеместным ростом цен. Расширение зоны парковки в центре, считают депутаты от СРЗП, может также ударить по кошелькам горожан.

Также обратившиеся обратили внимание Полякова на то, что петербургские автовладельцы вынуждены платить один из самых высоких по РФ транспортных налогов, а также акцизы на бензин и полис ОСАГО, подорожавший на 26%. Растут цены и на проезд по ЗСД, отметили депутаты.

Парламентарии указывают также на темпы развития городского общественного транспорта, которые "по-прежнему оставляют желать их повышения". 

Наконец, резюмируют депутаты СРЗП, петербуржцы опасаются, что в центре из-за платного нововведения может вообще не остаться бесплатных парковочных мест.

"Решение о расширении платных парковок для многих будет означать перемену логистики всего дня, снижение мобильности, ограничение в передвижении. А, самое главное, вопрос пробок останется не решенным, потому что люди просто пересядут на каршеринг. Считаем, что открытие новых платных парковок нужно отложить до 1 января 2025 года с возможностью продления моратория до момента полной стабилизации экономической ситуации", - высказалась об инициативе СРЗП Марина Шишкина.


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