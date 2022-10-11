Эсеры ЗакСа призывают Смольный ввести мораторий на расширение зоны платной парковки

Депутаты петербургского Заксобрания от фракции "Справедливая Россия – За правду" Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков обратились к курирующему сферу транспорта вице-губернатору Кириллу Полякову с просьбой наложить мораторий на расширение зоны платной парковки в центре города на срок до 1 января 2025 года.

Призыв парламентарии аргументируют тем, что в течение последних нескольких лет петербуржцы вынуждены испытывать падение доходов: сначала роль сыграла пандемия COVID-19, после влияние оказали санкции и, наконец, свою "лепту" внесла частичная мобилизация граждан. Всё это сопровождалось инфляцией и повсеместным ростом цен. Расширение зоны парковки в центре, считают депутаты от СРЗП, может также ударить по кошелькам горожан.

Также обратившиеся обратили внимание Полякова на то, что петербургские автовладельцы вынуждены платить один из самых высоких по РФ транспортных налогов, а также акцизы на бензин и полис ОСАГО, подорожавший на 26%. Растут цены и на проезд по ЗСД, отметили депутаты.

Парламентарии указывают также на темпы развития городского общественного транспорта, которые "по-прежнему оставляют желать их повышения".

Наконец, резюмируют депутаты СРЗП, петербуржцы опасаются, что в центре из-за платного нововведения может вообще не остаться бесплатных парковочных мест.

"Решение о расширении платных парковок для многих будет означать перемену логистики всего дня, снижение мобильности, ограничение в передвижении. А, самое главное, вопрос пробок останется не решенным, потому что люди просто пересядут на каршеринг. Считаем, что открытие новых платных парковок нужно отложить до 1 января 2025 года с возможностью продления моратория до момента полной стабилизации экономической ситуации", - высказалась об инициативе СРЗП Марина Шишкина.