Путин встретился с президентом ОАЭ в Петербурге

Президент России Владимир Путин провёл в Петербурге встречу с ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, информирует пресс-служба Кремля.

Во время деловой беседы Путин отметил важность тесного сотрудничества двух стран, заявив, что их отношения позволяют стабилизировать ситуацию как в каждом отдельном регионе, так и мире в целом.

"За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом", - высказался Путин.

Напомним, что последний раз президент РФ приезжал в Петербург на свой 70-летний юбилей. Тогда в городе на Неве проходил неформальный саммит лидеров стран СНГ. В качестве подарков он получил трактор и арбузы.