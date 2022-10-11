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Новости 14:48

Путин встретился с президентом ОАЭ в Петербурге

фото ЗакС политика Путин встретился с президентом ОАЭ в Петербурге

Президент России Владимир Путин провёл в Петербурге встречу с ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, информирует пресс-служба Кремля.

Во время деловой беседы Путин отметил важность тесного сотрудничества двух стран, заявив, что их отношения позволяют стабилизировать ситуацию как в каждом отдельном регионе, так и мире в целом.

"За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом", - высказался Путин.

Напомним, что последний раз президент РФ приезжал в Петербург на свой 70-летний юбилей. Тогда в городе на Неве проходил неформальный саммит лидеров стран СНГ. В качестве подарков он получил трактор и арбузы.


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