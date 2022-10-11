Прокуратура Петербурга объяснила появление новых данных о числе жертв блокады Ленинграда

Горсуд Петербурга 11 октября провел очередное заседание по иску региональной прокуратуры о признании блокады Ленинграда военным преступлением и проявлением геноцида советского народа.

Ранее представители ведомства заявили, что в 1941-1944 годах в Ленинграде умерло более 1 млн жителей, а не 649 тысяч, как в 1945 году определила Ленинградская областная комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

В ходе нового заседания заместитель прокурора Петербурга Александр Юрасов подробнее высказался на тему обновленной информации о числе жертв. По его словам, изначальные данные были основаны на записях актов гражданского состояния, но о более внушительном числе погибших начали говорить еще в советские времена.

- У нас в деле имеется исследование и там выражено мнение, что жертвами блокады Ленинграда стали 1 052 640 человек. В то же время собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек, - заявил Юрасов.

По его словам, на начало 1942 года в Ленинграде, с учетом призыва в Красную армию и первой волны эвакуации, проживали 2,432 млн человек. На момент окончания блокады в городе остались 546 тысяч человек.

- Таким образом, население Ленинграда с января 1942 по январь 1944 года сократилось на 1,866 млн человек. Из них, в соответствии со справкой об эвакуации, было эвакуировано с 22 января 1942-го по 15 апреля 1942 года 518 777 человек, с 27 мая 1942 года по 1 апреля 1943 года - 400 075 человек… При этом не учитывались эвакуированные, которые попали в Ленинград из прибалтийских республик. Таким образом, с учетом изложенного, общая численность эвакуированных ленинградцев составляет 922 852 человека, - продолжил Юрасов.

По подсчетам сотрудника прокуратуры, смертность непосредственно в Ленинграде составила не менее 962 тысяч человек.

- Необходимо учитывать, что архивы регионов, в которые была осуществлена эвакуация жителей блокадного Ленинграда, позволяют сделать вывод, что была большая смертность среди эвакуированных граждан. Если мы берем долю смертности ленинградцев, поступивших в эвакуационные пункты Вологды, смертность составляла от 30% до 40% поступивших. Одновременно в официальной справке об эвакуации Вологодской области смертность составляет 25%. Таким образом, взяв за основу минимальный процент смертности - 25% - приходивший на зиму-весну 1942 года, можно прийти к следующим данным. Общее количество эвакуированных в обозначенный период граждан - 518 777 человек. 25% от них составляет 129 694 человека. Таким образом, общее число погибших в результате блокаде Ленинграда, без учета смертности эвакуированных в период с лета 1942 по январь 1944 года, составила не менее 1 093 842 человека, - посчитал зампрокурора.

Он добавил, что существует еще "отсроченный эффект блокады" - влияние жизни в окруженном городе на состояние здоровья.

В ходе заседания свидетельские показания дали главный методист Центрального государственного архива Петербурга Надежда Черепенина, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев и жительница блокадного Ленинграда Надежда Кузьмина.

Напомним, накануне Ленинградский областной суд признал геноцидом и военным преступлением действия нацистской Германии и ее союзников на территории оккупированных районов Ленобласти.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга