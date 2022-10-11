ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:57

Горсуд оставил в силе арест фемактивистки Марины Сингх

фото ЗакС политика Горсуд оставил в силе арест фемактивистки Марины Сингх

В Санкт-Петербургском городском суде 11 октября прошло заседание по апелляционной жалобе на арест фемактивистки Марины Сингх. Судья отказалась менять постановление предыдущей инстанции, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Мария Зырянова.

Сингх обвинили в том, что она якобы отказалась выполнять требования сотрудников полиции, а именно показывать свой паспорт (ст. 19.3 КоАП), за что она получила 7 суток ареста. Ее задержали 4 октября возле подъезда ее дома. В отделе полиции силовики рассказывали Сингх, что проверяют некие сообщения о возможных акциях протеста ко дню рождения Владимира Путина. Позже сотрудники МВД объяснили задержание Сингх тем, что она якобы подходит под ориентировку о девушке цыганской внешности, которая похитила из магазина шампанского на 100 тысяч рублей.

Ранее Горсуд отменил постановление об аресте другой активистки Анастасии Филипповой, которую задержали на автобусной остановке в тот же день, что и Сингх. Ее также обвиняли в неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Ее дело отправили на новое рассмотрение.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама