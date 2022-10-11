Горсуд оставил в силе арест фемактивистки Марины Сингх

В Санкт-Петербургском городском суде 11 октября прошло заседание по апелляционной жалобе на арест фемактивистки Марины Сингх. Судья отказалась менять постановление предыдущей инстанции, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Мария Зырянова.

Сингх обвинили в том, что она якобы отказалась выполнять требования сотрудников полиции, а именно показывать свой паспорт (ст. 19.3 КоАП), за что она получила 7 суток ареста. Ее задержали 4 октября возле подъезда ее дома. В отделе полиции силовики рассказывали Сингх, что проверяют некие сообщения о возможных акциях протеста ко дню рождения Владимира Путина. Позже сотрудники МВД объяснили задержание Сингх тем, что она якобы подходит под ориентировку о девушке цыганской внешности, которая похитила из магазина шампанского на 100 тысяч рублей.

Ранее Горсуд отменил постановление об аресте другой активистки Анастасии Филипповой, которую задержали на автобусной остановке в тот же день, что и Сингх. Ее также обвиняли в неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Ее дело отправили на новое рассмотрение.

Константин Леньков