Патриарх Кирилл излечился от ковида

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл вернулся к выполнению своих обязанностей после перенесенного коронавируса, проинформировала 11 октября пресс-служба РПЦ.

"После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид святейший патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни", — поведал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

О том, что патриарх болен ковидом, стало известно в конце сентября. В воскресенье, 9 октября, Легойда прокомментировал слухи об ухудшении самочувствия предстоятеля РПЦ словами "всё хорошо, не дождётесь".