Кассационный суд оставил без изменений приговор фигуранту "дворцового дела" Першину

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор фигуранту "дворцового дела" из Петербурга Илье Першину, сообщило 11 октября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката осужденного.

Дело против Першина было возбуждено по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время акции 31 января 2021 года петербуржец несколько раз ударил сотрудника ОМОН, который пытался задержать его на Исаакиевской площади. Сам Першин утверждал, что силовика не бил, и вину признавать отказывался.

В сентябре 2021 года Октябрьский суд Петербурга приговорил Першина к трем годам колонии-поселения. В декабре того же года Городской суд рассмотрел апелляцию на решение нижестоящей инстанции и оставил его в силе.

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