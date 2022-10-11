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Новости 20:59

На обвиняемого в распространении фейков про армию петербуржца завели еще одно дело

фото ЗакС политика На обвиняемого в распространении фейков про армию петербуржца завели еще одно дело

Против петербургского поисковика-любителя Олега Белоусова возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ), передает 11 октября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Григория Григорьева. Это уже второе дело против петербуржца, первое было заведено по статье о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Что конкретно послужило причиной возбуждения второго дела против Белоусова, адвокат сообщить затруднился. В то же время он указал на то, что оно, как и первое, касается комментариев в интернете. Отмечается, что объявление поисковику пока не предъявлено.

Белоусов был задержан в конце июня по заявлению его знакомого Сергея Чмыхуна, который разошелся с ним во взглядах на спецоперацию российской армии. Пообщавшись с Белоусовым в интернет-чате, Чмыхун затем обратился к правоохранителям, результатом чего стал арест его собеседника. В конце августа суд продлил горожанину содержание в СИЗО до 26 октября.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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