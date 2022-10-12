"Новые люди" предлагают учредить должность военного омбудсмена

Члены фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение Государственной думы проект закона, согласно которому в России учреждается должность военного омбудсмена, информирует пресс-служба партии. Предполагается, что он будет решать проблемы, которые возникают во время частичной мобилизации.

Инициатива предлагает защиту прав российских военнообязанных и военнослужащих в случае неправомерного призыва.

"Актуальность создания института уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих в РФ обусловлена широким распространением неправомерного призыва на военную службу военнообязанных в рамках осуществления в РФ частичной мобилизации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, 9 октября Смольный сообщил, что в Петербург вернулись ещё двое ошибочно мобилизованных граждан. Всего на прошлой неделе заявлялось о 15 случаях.