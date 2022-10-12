До конца октября Чехия перестанет пускать россиян по туристическим визам

Чешское правительство решило закрыть въезд для россиян по шенгенским туристическим визам начиная с 25 октября, передает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Яна Липавского.

"Вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта", - приводится речь чиновника.

Главным образом, по его словам, запрет коснется россиян, стремящихся высадиться в международном аэропорту Праги. Липавский считает, что новые ограничения должны стать "четким сигналом" для российского руководства.

Ранее на аналогичный шаг пошли страны Балтии и Польша. С похожими объявлениями выступали также финские официальные лица.