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Новости 18:36

До конца октября Чехия перестанет пускать россиян по туристическим визам

фото ЗакС политика До конца октября Чехия перестанет пускать россиян по туристическим визам

Чешское правительство решило закрыть въезд для россиян по шенгенским туристическим визам начиная с 25 октября, передает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Яна Липавского.

"Вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта", - приводится речь чиновника.

Главным образом, по его словам, запрет коснется россиян, стремящихся высадиться в международном аэропорту Праги. Липавский считает, что новые ограничения должны стать "четким сигналом" для российского руководства.

Ранее на аналогичный шаг пошли страны Балтии и Польша. С похожими объявлениями выступали также финские официальные лица


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