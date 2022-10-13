В сентябре Сбербанк закрыл рекордное за 16 лет количество отделений

Оптимизация работы Сбербанка привела к тому, что в сентябре был установлен рекорд: в течение месяца закрылись 527 офисов, сообщает "Коммерсант". Столь массового закрытия филиалов Сбербанка не происходило с мая 2006 года. Всего же с начала года сеть отделений стала меньше на 868 отделений.

По разным оценкам, экономия с начала года на содержании закрытых в 2022 году офисов могла составить от 16 до 21 млрд рублей.

Опрошенные газетой эксперты указывают на противоречивую ситуацию, в которой оказался крупнейший отечественный банк в 2022 года на фоне международных санкций. С одной стороны, предоставление услуг через мобильное приложение выигрышнее с точки зрения продаж, чем при работе отделений офлайн. Однако, с другой стороны, в условиях, когда приложение Сбербанка раз за разом удаляют из западных магазинов, зарабатывать таким путем становится все труднее.