Бельский замкнул тройку самых медийных спикеров региональных парламентов за сентябрь

Мониторинговая компания "Медиалогия" опубликовала свежий рейтинг упоминаемости в СМИ глав законодательных собраний регионов. По результатам сентября в первую тройку победителей вошли Владимир Константинов из Крыма, Игорь Брынцалов из Московской области и спикер петербургского парламента Александр Бельский, за месяц потерявший одну позицию.

Высокое место Бельскому обеспечило участие в первом заседании Общественного штаба по реновации, а также поддержка губернаторского решения о приостановке резонансного закона о реновации (о так называмом комплексном развитии территорий). Кроме того, медиа широко осветили присутствие петербургского депутата при установке закладного камня в честь медиков блокадного Ленинграда. Наконец, не остался без внимания журналистов и визит единоросса в мобилизационный пункт Выборгского района.