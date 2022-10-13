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Новости 13:51

Бельский замкнул тройку самых медийных спикеров региональных парламентов за сентябрь

фото ЗакС политика Бельский замкнул тройку самых медийных спикеров региональных парламентов за сентябрь

Мониторинговая компания "Медиалогия" опубликовала свежий рейтинг упоминаемости в СМИ глав законодательных собраний регионов. По результатам сентября в первую тройку победителей вошли Владимир Константинов из Крыма, Игорь Брынцалов из Московской области и спикер петербургского парламента Александр Бельский, за месяц потерявший одну позицию.

Высокое место Бельскому обеспечило участие в первом заседании Общественного штаба по реновации, а также поддержка губернаторского решения о приостановке резонансного закона о реновации (о так называмом комплексном развитии территорий). Кроме того, медиа широко осветили присутствие петербургского депутата при установке закладного камня в честь медиков блокадного Ленинграда. Наконец, не остался без внимания журналистов и визит единоросса в мобилизационный пункт Выборгского района.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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