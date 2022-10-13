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Новости 14:03

Дмитриева возмутилась новейшими рекомендациями комздрава

фото ЗакС политика Дмитриева возмутилась новейшими рекомендациями комздрава

Депутат Государственной думы от Петербурга Оксана Дмитриева критически встретила новейшие рекомендации городского комитета по здравоохранению, который выступает против выезда медиков за границу. Свои соображения на этот счет она изложила в письме к профильному вице-губернатору Олегу Эргашеву. От чиновников депутат ждет подробных разъяснений относительно принятой меры.

"Считаю данную инициативу крайне возмутительной и вредной, поскольку в настоящий момент, в условиях специальной военной операции медицинские работники всей страны готовятся к оказанию медицинской помощи, как участникам специальной военной операции, так и эвакуированному мирному населению", - написала она в своем Telegram-канале.

По мнению Дмитриевой, на примере рекомендаций комздрава можно говорить о "глубочайшем неуважении" к героической работе врачей. Парламентарий допускает, что многие из них могут быть деморализованы решением чиновников.

Отметим, что рекомендации комитета, как ранее пояснили ЗАКС.Ру, носят временный характер и связаны с актуальной геополитической обстановкой. Согласно документу, служебные командировки санкционируют только в исключительных случаях и с ведома губернатора. При этом частные путешествия в страны СНГ возможны.


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Дмитриева Оксана Генриховна 
Эргашев Олег Николаевич

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