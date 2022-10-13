ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:14

СК завершил расследование дела бывшего пензенского губернатора Белозерцева

фото ЗакС политика СК завершил расследование дела бывшего пензенского губернатора Белозерцева

Следственный комитет направил для утверждения обвинительного заключения коррупционное дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, о чем говорится на сайте ведомства. Помимо экономических эпизодов, таких, как дача взятки в особо крупном размере организованной группой (ч. 5 ст. 291 УК), посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК), бывшему госслужащему вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК).

По версии следствия, в 2019-2020 годах Белозерцев получил взятки деньгами и подарками на общую сумму более 30 млн рублей за заключение госконтрактов с ЗАО "Фармация", а также за общее покровительство группе компаний "Биотэк".

Как ранее сообщали представители МВД, контракты касались оказания медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом

При обыске в квартире у Белозерцева, арестованного прошлой весной, нашли полмиллиарда рублей наличными. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек, включая бизнесмена Бориса Шпигеля.

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама