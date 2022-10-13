СК завершил расследование дела бывшего пензенского губернатора Белозерцева

Следственный комитет направил для утверждения обвинительного заключения коррупционное дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, о чем говорится на сайте ведомства. Помимо экономических эпизодов, таких, как дача взятки в особо крупном размере организованной группой (ч. 5 ст. 291 УК), посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК), бывшему госслужащему вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК).

По версии следствия, в 2019-2020 годах Белозерцев получил взятки деньгами и подарками на общую сумму более 30 млн рублей за заключение госконтрактов с ЗАО "Фармация", а также за общее покровительство группе компаний "Биотэк".

Как ранее сообщали представители МВД, контракты касались оказания медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом.

При обыске в квартире у Белозерцева, арестованного прошлой весной, нашли полмиллиарда рублей наличными. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек, включая бизнесмена Бориса Шпигеля.

фото: kremlin.ru