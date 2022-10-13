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Новости 17:37

В центре Петербурга создали стихийный мемориал в честь погибших на Крымском мосту

фото ЗакС политика В центре Петербурга создали стихийный мемориал в честь погибших на Крымском мосту

На Малой Садовой улице в Петербурге возник стихийный мемориал, организованный сообществом гидов, передает ТАСС. Их коллеги Эдуард Чучакин и Зоя Софронова погибли в результате субботнего взрыва на Крымском мосту.

"Этот город без них опустел… От гидов Петербурга", - написано под двойным траурным портретом, к которому 13 октября несут цветы и свечи.

Помимо ведения экскурсий, Чучакин и Софронова занимались блогерством и снимали документальные фильмы о стране и о Петербурге.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, признанный российскими силовиками терактом и унесший жизни по меньшей мере четырех граждан, прогремел утром 8 октября. Накануне СК сообщил об установлении личностей 12 человек, которых ведомство считает причастными к преступлению. По версии следствия, теракт организовали украинские спецслужбы, а замаскированная взрывчатка перед тем, как сдетонировать, пересекла границы нескольких стран.

фото: Елена Михина / MR7


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