Суд решил провести военно-врачебную экспертизу по иску об оспаривании мобилизации

Красногвардейский районный суд Петербурга 13 октября начал рассматривать иск Александра Четверикова по оспариванию мобилизации на специальную военную операцию, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Ответчиками выступают Военный комиссариат Петербурга, призывная комиссия по мобилизации военного комиссариата Красногвардейского района и ее председатель, глава районной администрации Евгений Разумишкин. Также суд на заседании решил сделать соответчиком комиссию по мобилизации Петербурга.

Адвокат Четверикова поинтересовалась у судьи Натальи Смирновой о ее решении по мерам предварительной защиты. Та сообщила, что в них отказано. Адвокат заявила, что тогда подаёт новое ходатайство. Она со ссылкой на Четверикова сообщила, что уже завтра его должны отправить к месту несения службы. В удовлетворении этого ходатайства судья тоже отказала.

Защита Четверикова в суде ходатайствовала о привлечении к делу в качестве свидетелей родственниц мобилизованного, которые могут рассказать о состоянии его здоровья. Представительница ответчиков выступила против этого:

⁃ Состояние здоровья у нас подтверждается медицинскими документами. Мы не слушаем дело в рамках установления какого-то юридического факта. Поэтому я считаю, что здесь нецелесообразно слушать свидетелей.

Судья с представителями военных согласилась. Адвокат мобилизованного предоставила медицинские документы о состоянии его здоровья. По ее словам, у Четверикова несколько заболеваний: из-за одного из них он должен ежедневно принимать лекарства. Документы к делу приобщили.

Также адвокат ходатайствовала о проведении медицинской экспертизы Четверикова для определения его годности. Она заявила, что с момента окончания им срочной службы прошло уже 28 лет и что за это время его здоровье значительно изменилось, а в военкомате никакой медкомиссии Четвериков якобы не проходил.

Представительница ответчиков выступила против удовлетворения этого ходатайства. По ее словам, медкомиссия при мобилизации не обязательна. Гражданин должен сам подать заявление о плохом состоянии здоровья для назначения ему освидетельствования, а Четвериков этого не сделал. Адвокат сказала, что Четвериков по прибытии в военкомат устно заявил о своих заболеваниях, но его слова якобы были проигнорированы. Представительница военных организаций на это сообщила, что мобилизованный должен был подать письменный рапорт. Адвокат ей возразила, что форма заявления нигде не установлена - Четвериков избрал устную.

Судья согласилась провести военно-врачебную экспертизу. Она уточнила, что исследование будут проводить по медицинским документам Четверикова. У экспертов судья решила узнать, есть ли у мобилизованного, исходя из представленных бумаг, препятствующие прохождению военной службы заболевания и какая должна быть у него категория годности. На определение этого судья дала экспертам 10 дней.

Адвокат уточнила у судьи, может ли она снова ходатайствовать о мерах предварительной защиты. Судья ответила, что сейчас производство остановлено - никакие заявления рассматриваться не могут. Она посоветовала подать рапорт в военкомате для проведения там освидетельствования самого Четверикова.

Напомним, истцу 48 лет. У него 2-й разряд запаса, а категория учета - солдат, сообщала объединённая пресс-служба судов.

В Петербурге иски об оспаривании повесток о мобилизации подали уже более 10 человек. От своего заявления отказался только один военнообязанный - он получил отсрочку.

София Саттарова