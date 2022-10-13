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Новости 19:16

Валуев пришел на встречу общественного штаба по реновации

фото ЗакС политика Валуев пришел на встречу общественного штаба по реновации

Депутат Государственной думы Николай Валуев ("Единая Россия") пришел на встречу представителей общественного штаба по реновации в Московском районе, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Боксер-единоросс прибыл через 40 минут после начала мероприятия. Валуев рассказал собравшимся, что очень понимает их проблему, поскольку сам зарегистрирован в хрущевке. Он также высказался против "человейников", рассказал об московском опыте реновации как об удачном примере обновления жилья. 

На вопрос из зала о том, как он помещается в хрущевке, Валуев ответил, что спортивная карьера позволила ему купить дом.


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