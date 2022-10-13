Валуев пришел на встречу общественного штаба по реновации

Депутат Государственной думы Николай Валуев ("Единая Россия") пришел на встречу представителей общественного штаба по реновации в Московском районе, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Боксер-единоросс прибыл через 40 минут после начала мероприятия. Валуев рассказал собравшимся, что очень понимает их проблему, поскольку сам зарегистрирован в хрущевке. Он также высказался против "человейников", рассказал об московском опыте реновации как об удачном примере обновления жилья.

На вопрос из зала о том, как он помещается в хрущевке, Валуев ответил, что спортивная карьера позволила ему купить дом.