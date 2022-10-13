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Новости 20:54

Слуцкий недоволен размытостью формулировки о сроках подготовки мобилизованных

фото ЗакС политика Слуцкий недоволен размытостью формулировки о сроках подготовки мобилизованных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя российские боевые потери, выступил с критикой существующего порядка частичной мобилизации граждан. По его мнению, правила в части сроков подготовки мобилизованных прописаны недостаточно четко, что приводит к непоправимым последствиям.

"Нашли очень размытую формулировку по срокам подготовки - не более месяца. Что это значит? Через день, три дня или неделю тоже можно отправить мобилизованного в зону СВО?", - написал политик в своем Telegram-канале.

Слуцкий пообещал направить запросы по обозначенной им проблеме в Министерство обороны и Главную военную прокуратуру и настоять на том, чтобы срок подготовки мобилизованных россиян не мог составлять менее одного месяца.

Напомним, что частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Мобилизационные мероприятия продолжают вызывать скандалы и становиться поводом для обращения в суды. По последним данным Смольного, с начала призыва успели ошибочно мобилизовать 37 петербуржцев, которых в результате отправили домой.


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