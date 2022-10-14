Единоросс Высоцкий не увидел проблем в утреннем рейде военкоматов и полиции по дворам и квартирам

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Игорь Высоцкий не увидел никаких нарушений в дежурстве полиции и сотрудников военкоматов с повестками во дворах и парадных. На территории его избирательного округа находится ЖК "Ладожский парк", жители которого утром 14 октября жаловались на облавы на резервистов.

В местных соцсетях с 7:00 утра писали, что у парадных мужчин останавливали полицейские и гражданские. Позже были сообщения о том, что в квартиры "ломились", чтобы вручить повестки.

Высоцкий сообщил ЗАКС.Ру, что в его приемную никаких жалоб не поступало, а о событиях в ЖК "Ладожский парк" он узнал из сообщений в СМИ.

- Ко мне в приемную никто не приходил, ни одного письменного заявления нету. Потому что знают прекрасно, что я ярый сторонник правды, - заявил Высоцкий.

Никаких нарушений закона единоросс в случившемся не увидел. Высоцкий считает, что в условиях частичной мобилизации гражданам слишком много говорят об их правах и слишком мало — об обязанностях.

- Я считаю, моё личное мнение — это не облава. Это просто-напросто исполнение указа президента. Если ты не подлежишь мобилизации, если не имеешь военно-учетной специальности, если не соответствуешь критериям, ты не идешь. А есть люди, которые уклоняются. Родина дала тебе всё. Она тебя вырастила, выучила, а сейчас ты плюешь на нее? - высказался Высоцкий.

Напомним, на дежурство полицейских и людей в гражданском с повестками утром 14 октября жаловались жители нескольких районов Петербурга. Визиты сотрудников полиции, госслужащих и работников военкоматов в жилые дома подтвердили в Смольном, назвав этих людей "группами оповещения" и попросив граждан отнестись к этому с пониманием. После новостей о подобном оповещении в Петербурге и Москве сенатор Андрей Клишас заявил, что "нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации".

Фото: ВКонтакте/Округ №57 Правобережный