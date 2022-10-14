Бельский проигнорировал вызов на поединок от депутата МО "Смольнинское"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский оставил без ответа предложение муниципального депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюги сразиться на боксерском ринге. О молчании спикера ЗАКС.Ру рассказал сам мундеп. Муниципал предлагал Бельскому выйти на поединок ровно месяц назад, 14 сентября.

- Я не получил никакого ответа на данный момент. Пока такая информация. Еще актуально, ничего принципиально не изменилось в этом отношении, - рассказал Палюга.

Палюга направлял свое обращение через сайт Законодательного собрания. Он приложил письмо на официальном бланке, а также продублировал обращение текстом.

Поводом для вызова спикера Заксобрания на боксерский поединок стало его высказывание о депутатах МО "Смольнинское", которые обратились к Государственной думе с критикой президента и специальной военной операции. Бельский говорил, что в юношестве "во дворе за такие вещи ребят могли побить". В тот же день Палюга пригласил его на спортивное мероприятие на территории округа.

Константин Леньков