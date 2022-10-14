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Муниципал 17:15

Бельский проигнорировал вызов на поединок от депутата МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика Бельский проигнорировал вызов на поединок от депутата МО "Смольнинское"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский оставил без ответа предложение муниципального депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюги сразиться на боксерском ринге. О молчании спикера ЗАКС.Ру рассказал сам мундеп. Муниципал предлагал Бельскому выйти на поединок ровно месяц назад, 14 сентября.

- Я не получил никакого ответа на данный момент. Пока такая информация. Еще актуально, ничего принципиально не изменилось в этом отношении, - рассказал Палюга. 

Палюга направлял свое обращение через сайт Законодательного собрания. Он приложил письмо на официальном бланке, а также продублировал обращение текстом.

Поводом для вызова спикера Заксобрания на боксерский поединок стало его высказывание о депутатах МО "Смольнинское", которые обратились к Государственной думе с критикой президента и специальной военной операции. Бельский говорил, что в юношестве "во дворе за такие вещи ребят могли побить". В тот же день Палюга пригласил его на спортивное мероприятие на территории округа. 

Константин Леньков


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Палюга Дмитрий Сергеевич
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Бельский Александр Николаевич 
Палюга Дмитрий Сергеевич 

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