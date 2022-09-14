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Муниципал 19:11

Депутат МО "Смольнинское" Палюга вызвал Бельского на боксерский поединок

фото ЗакС политика Депутат МО "Смольнинское" Палюга вызвал Бельского на боксерский поединок

Депутат муниципального образования "Смольнинское" Дмитрий Палюга рассказал ЗАКС.Ру, что направил спикеру Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому обращение с предложением поучаствовать в боксерском поединке. В качестве соперника муниципал предложил свою кандидатуру.

Ранее 14 сентября Бельский прокомментировал обращение депутатов "Смольнинского" с критикой президента Владимира Путина. Спикер заявил о своей жесткой позиции по этому поводу и добавил, что в петербургском дворе за такое могли побить.

Палюга в своем письме отметил, что Бельский может помочь муниципалитету в выполнении своих полномочий по популяризации спорта.

"В целях популяризации спорта среди населения Санкт-Петербурга приглашаю Вас присоединиться к спортивному мероприятию на территории МО "Смольнинское" — боксерскому поединку с моим участием", - написал мундеп.

Муниципальный депутат попросил спикера "дать принципиальное согласие". В разговоре с ЗАКС.Ру Палюга признался, что сам несколько лет занимался боксом. Он считает, что их с Бельским разные весовые категории не будут проблемой, потому что цель — популяризация спорта.

- Я надеюсь, что он согласится. Судя по его комментариям, он довольно решительно настроен. Как я понимаю, у него сейчас последний год в основном сидячая работа, после того, как он стал председателем Заксобрания, поэтому он, возможно, был бы не против добавить подвижности в свою жизнь и показать хороший пример жителям города, - сказал Палюга.

Напомним, ранее Смольнинский районный суд оштрафовал Палюгу за инициирование обращение с критикой президента России по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Штраф составил 47 тысяч рублей.   Аналогичный штраф из-за обращений получил другой мундеп "Смольнинского" Никита Юферев. Остальные подписавшиеся депутаты ожидают своих судов.

София Саттарова, фото - Константин Леньков


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Палюга Дмитрий Сергеевич
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Бельский Александр Николаевич 
Палюга Дмитрий Сергеевич 

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