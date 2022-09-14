Депутат МО "Смольнинское" Палюга вызвал Бельского на боксерский поединок

Депутат муниципального образования "Смольнинское" Дмитрий Палюга рассказал ЗАКС.Ру, что направил спикеру Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому обращение с предложением поучаствовать в боксерском поединке. В качестве соперника муниципал предложил свою кандидатуру.

Ранее 14 сентября Бельский прокомментировал обращение депутатов "Смольнинского" с критикой президента Владимира Путина. Спикер заявил о своей жесткой позиции по этому поводу и добавил, что в петербургском дворе за такое могли побить.

Палюга в своем письме отметил, что Бельский может помочь муниципалитету в выполнении своих полномочий по популяризации спорта.

"В целях популяризации спорта среди населения Санкт-Петербурга приглашаю Вас присоединиться к спортивному мероприятию на территории МО "Смольнинское" — боксерскому поединку с моим участием", - написал мундеп.

Муниципальный депутат попросил спикера "дать принципиальное согласие". В разговоре с ЗАКС.Ру Палюга признался, что сам несколько лет занимался боксом. Он считает, что их с Бельским разные весовые категории не будут проблемой, потому что цель — популяризация спорта.

- Я надеюсь, что он согласится. Судя по его комментариям, он довольно решительно настроен. Как я понимаю, у него сейчас последний год в основном сидячая работа, после того, как он стал председателем Заксобрания, поэтому он, возможно, был бы не против добавить подвижности в свою жизнь и показать хороший пример жителям города, - сказал Палюга.

Напомним, ранее Смольнинский районный суд оштрафовал Палюгу за инициирование обращение с критикой президента России по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Штраф составил 47 тысяч рублей. Аналогичный штраф из-за обращений получил другой мундеп "Смольнинского" Никита Юферев. Остальные подписавшиеся депутаты ожидают своих судов.

София Саттарова, фото - Константин Леньков