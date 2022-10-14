Экс-мэр Архангельска "заморозил" санкции США в холодильнике американского супермаркета

Бывший мэр Архангельска Александр Донской устроил пророссийский перфоманс в США: видеозапись акции опубликована у него на странице во "ВКонтакте".

Санкции в распечатанном виде Донской завернул в американский флаг после чего в таком виде положил их в морозильник, расположенный в одном из американских супермаркетов.

"Я заморозил санкции", - отрапортовал в конце видео Донской.

Напомним, экс-мэр Архангельска известен своими незаурядными инициативами. К примеру, ранее он запустил "Русофоболокатор" — сервис, который представляет собой рейтинг дружественных и недружественных России государств. США, в которых сейчас пребывает Донской, находятся в топе последних. А, к примеру, в декабре 2021 года он выступил с предложением переименовать Архангельск в Путинград, а саму область — в Ангельскую.

Фото: Александр Донской / "ВКонтакте"