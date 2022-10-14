Поляков насчитал свыше 40 случаев отмены решения о частичной мобилизации

Вице-губернатор Кирилл Поляков в беседе с журналисткой "России 1" озвучил новую цифру горожан, вернувшихся с частичной мобилизации. Как заявил чиновник, по состоянию на 14 октября количество случаев отмены призыва перевалило за 40.

"Те, кого мобилизовали и направили в Вооруженные силы, при наличии заявлений и рассмотрения их документов принимается решение о возврате. У нас сейчас уже более 40 человек вернулось обратно — те, которые формально имели право на отсрочку от призыва, но были призваны. В том числе и по состоянию здоровья", — произнес вице-губернатор.

При этом Поляков указал, что к настоящему моменту около 150 петербургских предприятий подали в военкоматы списки сотрудников для призыва по частичной мобилизации. Также чиновник поведал, что будет, если предприятие не предоставит соответствующие предложения. "Военкомат будет тогда принимать решение самостоятельно, кого, исходя из военных специальностей, из граждан призвать на военную службу", — пообещал он.

Накануне другой вице-губернатор, Борис Пиотровский, сообщил о 37 случаях возвращения домой ошибочно мобилизованных петербуржцев. Сегодня президент Владимир Путин высказался о том, что частичная мобилизация продлится в стране еще около половины месяца.