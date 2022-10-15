ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:49

Астахова упрекнула противников реновации в неумении слушать и желании "пиариться"

фото ЗакС политика Астахова упрекнула противников реновации в неумении слушать и желании "пиариться"

Последнее заседание рабочей группы Общественного штаба по реновации в Петербурге прошло в скандальной обстановке. После того, как встречу досрочно покинул спикер ЗакСа Александр Бельский, наиболее бурные споры возникли у общественников, выступающих за отмену закона о реновации, с депутатом Наталией Астаховой.

Астахова, считающая закон достойным корректировки, а не полной отмены, посетовала на неумение собеседников слышать и слушать, обращаясь к активистке Манефе Королевой. Однако самая эмоциональная перепалка случилась между ней и лидером движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярославом Костровым.

Единоросс заявила, что активист посетил мероприятие с целью "пиариться и, возможно, делать политическую карьеру", после чего упрекнула оппонента в беспричинном хамстве.

"Просто помолчите... Вам нужно научиться вообще культурно себя вести", - заключила парламентарий на видеозаписи заседания, выложенной в собственном Telegram-канале.

Напомним, что в середине сентября губернатор Александр Беглов приостановил до 2024 года действие резонансного закона, позволяющего сносить хрущевки вне зависимости от их функционального состояния. Подробнее об Общественном штабе по реновации читайте в материале ЗАКС.Ру.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Астахова Наталия Владимировна 
Бельский Александр Николаевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама