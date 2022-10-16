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Новости 12:25

Экс-музыкант "Аквариума" Решетин в возрасте 59 лет объявил об уходе на спецоперацию

фото ЗакС политика Экс-музыкант "Аквариума" Решетин в возрасте 59 лет объявил об уходе на спецоперацию

Бывший скрипач группы "Аквариум" Андрей Решетин собирается отправиться добровольцем в зону специальной военной операции: музыканту 59 лет, информирует "КП Петербург".

Супруга Решетина в разговоре с журналистами заявила, что решение мужа поддерживает и гордится им.

"А как я могу относиться к этому решению… Ругаю, молюсь, горжусь", — поделилась мнением Марина Решетина.

При этом, по словам женщины, у её супруга совсем небольшой военный опыт: в советское время от провёл несколько месяцев в стройбате. Когда Решетин намерен отправиться на СВО, не уточняется.

Отметим также, что после начала СВО лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков эмигрировал из России и отменил все концерты в стране.


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