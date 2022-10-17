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Новости 17:07

Беглов рассказал о возвращении домой ещё трёх ошибочно мобилизованных петербуржцев

фото ЗакС политика Беглов рассказал о возвращении домой ещё трёх ошибочно мобилизованных петербуржцев

Петербургский глава Александр Беглов сообщил о возвращении домой ещё трёх местных жителей, мобилизованных по ошибке. Отчёт градоначальника приведён в его Telegram-канале.

Так, призвали мужчину с проведённой недавно операцией по установке имплантата. Другой получивший повестку и уехавший на сборы является высококвалифицированным IT-специалистом в крупной компании. Наконец, домой приехал петербуржец, страдающий сразу от нескольких сердечных заболеваний и имеющий бронь на работе.

"По всем случаям провели работу. Разобрались. Мобилизованные с нарушением вернулись домой", – делится Беглов.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский сообщал, что по состоянию на 13 октября домой возвратились 37 ошибочно призванных горожан.

Добавим также, ранее в понедельник, 17 октября, Беглов сменил начальника мобилизационного управления.


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