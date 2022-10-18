Минздрав сообщил о 13 погибших при падении самолета в Ейске

Количество погибших при падении Су-34 в жилом квартале города Ейска увеличилось до 13 человек, сообщило Министерство здравоохранения утром 18 октября. Еще 19 человек числятся пострадавшими в ходе ЧП.

"В результате крушения 13 человек погибли, в том числе 3 детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске", — известило ведомство.

Как уточнили в Минздраве, врачи оказывают пострадавшим необходимую психологическую и медицинскую помощь, их лечение находится на контроле главы министерства Михаила Мурашко.

В свою очередь, в МЧС сообщили о завершении разбора завалов на месте происшествия. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела 10 погибших, уточнили в ведомстве.

"За время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы", — указали в МЧС.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом квартале Ейска вечером 17 октября. По сообщению Минобороны, самолет выполнял учебный полет и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота катапультировались. Причиной происшествия в министерстве назвали возгорание одного из двигателей.

Фото: Минобороны России