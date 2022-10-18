ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:26

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунты Совфеда

фото ЗакС политика Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунты Совфеда

Роскомнадзор обратился к американской компании Google с требованием разблокировать аккаунты Совета Федерации в YouTube, передает 18 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге", — цитирует агентство пресс-службу РКН.

Саму блокировку аккаунтов Совфеда в ведомстве сочли "беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации".

Всего с апреля 2020 года Роскомнадзор насчитал 87 "актов цензуры" со стороны YouTube в отношении российских каналов, утверждает ведомство. Сам видеохостинг занимает "ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России", полагают в РКН.

Ранее Совет Федерации сообщил о блокировке своих аккаунтов в YouTube. По утверждению СФ, аудитория каналов превышала 200 тысяч подписчиков. После этого сенатор Алексей Пушков выразил стремление потребовать от РКН и Генпрокуратуры "продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ".

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама