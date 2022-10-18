Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунты Совфеда

Роскомнадзор обратился к американской компании Google с требованием разблокировать аккаунты Совета Федерации в YouTube, передает 18 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге", — цитирует агентство пресс-службу РКН.

Саму блокировку аккаунтов Совфеда в ведомстве сочли "беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации".

Всего с апреля 2020 года Роскомнадзор насчитал 87 "актов цензуры" со стороны YouTube в отношении российских каналов, утверждает ведомство. Сам видеохостинг занимает "ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России", полагают в РКН.

Ранее Совет Федерации сообщил о блокировке своих аккаунтов в YouTube. По утверждению СФ, аудитория каналов превышала 200 тысяч подписчиков. После этого сенатор Алексей Пушков выразил стремление потребовать от РКН и Генпрокуратуры "продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ".

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