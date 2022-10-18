На полигоне "Красный бор" начали строить завесу

На полигоне "Красный бор" в рамках работ по его рекультивации приступили к монтажу шпунта для последующего строительства завесы, которая изолирует территорию с опасными отходами от окружающей среды. Об этом говорится на сайте ФГКУ "Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор", добавляя, что шпунт изготовлен в России.

Специалисты планируют выстроить многослойную железобетонную стену шириной 60 метров. Резистентные к химическим воздействиям пластиковые листы станут поверхностью стены со стороны полигона.

"Все это дополнят системой сбора внутреннего фильтрата и контрольно-инъекционной системой", - гласит сообщение.

Отметим, что освобождать полигон от отходов I-IV классов опасности, которых за почти полвека функционирования объекта накопилось порядка двух миллионов тонн, начали нынешней весной. Ранее сообщалось, что посредством современных технологий токсичные вещества будут преобразованы в чистую воду.

фото: poligonkb.spb.ru