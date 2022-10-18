Пассажиры два вечера подряд не смогут попасть на станцию "Парнас"

Станция метро "Парнас" будет закрыта на вход в течение двух вечеров подряд на этой неделе, рассказала 18 октября пресс-служба городской подземки. Не уехать будет пассажирам 21 и 22 октября после 22:00 и вплоть до окончания работы метрополитена.

Причиной изменений в графике работы станции станут работы по реконструкции входной группы турникетов. "Число турникетов во входной линейке увеличится до 11, что позволит после завершения всех этапов реконструкции повысить пропускную способность вестибюля с нынешних 9 600 до 13 200 пассажиров в час", — объяснили в метрополитене.

Ранее в Смольном рассказали в близящихся работах на "Политехнической" и о предстоящем закрытии "Чернышевской" на полтора года. Последнее состоится уже 25 октября.