ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:11

Пассажиры два вечера подряд не смогут попасть на станцию "Парнас"

фото ЗакС политика Пассажиры два вечера подряд не смогут попасть на станцию "Парнас"

Станция метро "Парнас" будет закрыта на вход в течение двух вечеров подряд на этой неделе, рассказала 18 октября пресс-служба городской подземки. Не уехать будет пассажирам 21 и 22 октября после 22:00 и вплоть до окончания работы метрополитена.

Причиной изменений в графике работы станции станут работы по реконструкции входной группы турникетов. "Число турникетов во входной линейке увеличится до 11, что позволит после завершения всех этапов реконструкции повысить пропускную способность вестибюля с нынешних 9 600 до 13 200 пассажиров в час", — объяснили в метрополитене.

Ранее в Смольном рассказали в близящихся работах на "Политехнической" и о предстоящем закрытии "Чернышевской" на полтора года. Последнее состоится уже 25 октября.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама