Сенатор Нарусова предложила обязать производителей бронежилетов добровольно передавать армии экипировку

Представляющая республику Тыва в Совете Федерации сенатор Людмила Нарусова выступила с предложением обязать производителей бронежилетов добровольно передавать всю необходимую экипировку в армию. Заявление прозвучало во время заседания верхней палаты парламента.

Нарусова отметила, что часто военнослужащие, отправляющиеся в зону боевых действий, вынуждены на свои собственные средства покупать бронежилеты, стоимость которых в последнее время подскочила с 7 тысяч рублей до 135 тысяч.

Внимание на этот вопрос обратила также спикер Совфеда Валентина Матвиенко, поручившая сенаторам разобраться с подорожанием военного обмундирования.

Кроме того, сенатор поделилась рассказом о пищевом рационе мобилизованных, которых она лично видела в столичных Химках.

"‎Автобус [с мобилизованными] двигался в Белгород, где слаживание боевое, стрельбище. В качестве сухого пайка, я даже это сфотографировала, выдавался набор, который выдается в самолетах в эконом-классах: кусочек хлеба, плавленый сырок, кусочек джема, кусочек масла. Химки недалеко от аэропорта Шереметьево. Сердобольные стюардессы приносят это, чтобы выдавать в качестве сухого пайка", — сообщила Нарусова.

Напомним, что Людмила Нарусова была единственной из всех сенаторов, проголосовавшей против закона, вводящего понятия "военное время" и "мародёрство".

Фото: Egor Myznik / unsplash