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Новости 12:09

Дмитриева попросила учесть ее голоса за отсрочку для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов

фото ЗакС политика Дмитриева попросила учесть ее голоса за отсрочку для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов

Петербургский депутат Госдумы Оксана Дмитриева (Партия роста) обратилась к спикеру Вячеславу Володину с просьбой считать, что она голосовала за поправки, согласно которым отсрочку по частичной мобилизации должны получить родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также родители детей-инвалидов. Скан заявлений на имя председателя Госдумы парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале.

"Дело в том, что во время голосования за эти поправки, меня не было на пленарном заседании Госдумы. Я находилась на заседании комитета по науке и высшей школе, где отстаивала свой законопроект. Я всецело поддерживаю предоставление отсрочки от мобилизации родителям детей-инвалидов и многодетным отцам", - объяснила Дмитриева.

Напомним, пакет поправок в закон о мобилизационной подготовке внесли представители КПРФ, "Справедливой России - За правду" и "Новых людей". Принятие документа заблокировала фракция "Единая Россия", большинство членов которой не стали голосовать. 

Позже председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") написал в своем Telegram-канале, что отсрочку для многодетных отцов обсудят на закрытом заседании с участием Минобороны. 

Согласно указанию Генштаба, отсрочка предоставляется родителю или опекуну трех детей до 16 лет. Метелев признал, что на деле военкоматы часто не следуют этому указанию.


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Упоминаемые персоны
Дмитриева Оксана Генриховна 




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