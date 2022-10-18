Думские единороссы не стали голосовать за отсрочку для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов

Государственная дума не стала принимать поправки, согласно которым отсрочку по мобилизации должны получить родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также родители детей-инвалидов. Их утверждение заблокировали 317 депутатов "Единой России", которые решили не голосовать по этому вопросу, сообщили в своих Telegram-каналах представители фракции КПРФ Сергей Обухов и Нина Останина.

Заседание Госдумы 18 октября не транслировали на сайте нижней палаты парламента и в ее соцсетях, как это происходит обычно. Такое решение объяснили обсуждением вопросов, касающихся специальной военной операции.

Обухов написал, что поправки сочли не соответствующими закону о мобилизационной подготовке.

"По словам главы Комитета ГД по обороне Андрея Картаполова (который тоже не голосовал по нашим поправкам), есть приказ Генштаба и этого более, чем достаточно", - отметила Останина.

Авторами заблокированных поправок была группа депутатов из КПРФ, "Справедливой России - За правду" и "Новых людей". Из представителей "Единой России" документ поддержали только три человека, еще трое воздержались, следует из данных поименного голосования на сайте Госдумы. Среди неголосовавших - Вячеслав Макаров, Сергей Боярский и остальные единороссы, представляющие Петербург.

Не голосовали по этому вопросу также внефракционные депутаты-петербуржцы Оксана Дмитриева и Евгений Марченко.

Сергей Пантелеев (КПРФ), Ксения Горячева ("Новые люди"), Олег Нилов и Елена Драпеко (оба - "Справедливая Россия - За правду") поправки поддержали.