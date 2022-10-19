Петербургские депутаты хотят ввести уголовную ответственность за оскорбление гимна России

Депутаты Законодательного собрания Петербурга могут обратиться в Государственную думу с предложением ввести уголовную ответственность за надругательство над государственным гимном. Соответствующий законопроект подготовили единороссы Денис Четырбок, Антон Соловьев и Андрей Рябоконь.

На сегодняшний день уголовная ответственность предусмотрена лишь за надругательство над государственным флагом и гербом (ст. 329 УК) и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Гимн "защищён" лишь статьей о нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации (ст. 17.10 КоАП), по которой может грозить лишь штраф до трёх тысяч рублей (для физлиц). Депутаты хотят добавить ответственность за надругательство над гимном в статью Уголовного кодекса.

"В условиях информационной войны, развернутой против Российской Федерации, когда официальные государственные символы являются мишенями информационных атак, установление уголовной ответственности за надругательство над Государственным гимном Российской Федерации представляется справедливым и своевременным шагом", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, в мае 2022 года поводом для уголовного преследования по статье о надругательстве над государственными символами стал сорванный с флагштока в Петербурге и выброшенный в урну триколор.

Константин Леньков