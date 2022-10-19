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Новости 13:30

Объявленный в розыск режиссёр Манский стал подозреваемым по делу о клевете

фото ЗакС политика Объявленный в розыск режиссёр Манский стал подозреваемым по делу о клевете

Режиссёр Виталий Манский получил статус подозреваемого по уголовному делу о клевете, уведомил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

Как полагает дознание, не позднее 16 мая Манский, действуя умышленно, распространил сведения, которые не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство режиссёра Никиты Михалкова. Фейковая информация прозвучала в одном из видео на YouTube-канале "Осторожно: Собчак". Сама Ксения Собчак проходит свидетелем в этом разбирательстве.

Ранее МВД объявило Манского в федеральный розыск.


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