Объявленный в розыск режиссёр Манский стал подозреваемым по делу о клевете

Режиссёр Виталий Манский получил статус подозреваемого по уголовному делу о клевете, уведомил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.



Как полагает дознание, не позднее 16 мая Манский, действуя умышленно, распространил сведения, которые не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство режиссёра Никиты Михалкова. Фейковая информация прозвучала в одном из видео на YouTube-канале "Осторожно: Собчак". Сама Ксения Собчак проходит свидетелем в этом разбирательстве.

Ранее МВД объявило Манского в федеральный розыск.